18.06.2020 (14:39)

В Центральном военном округе прошел строевой смотр парадных расчетов

В Центральном военном округе (ЦВО) под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина прошел строевой смотр формы одежды и оружия военнослужащих-участников военного парада Победы, который состоится 24 июня в Екатеринбурге.

В ходе строевого смотра особое внимание было уделено правильности подгонки формы одежды, внешнему виду участников парада и состоянию оружия.

Строевой смотр участников парада Победы прошел с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировок дежурят специалисты медицинской службы.

Как ранее заявлял командующий ЦВО, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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