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18.06.2020 (14:31)

Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота зашёл в пролив Босфор

Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» зашёл в черноморский пролив Босфор в ходе планового перехода из Севастополя на Балтийский флот.

На Балтийском флоте экипаж корабля примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота.

В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более пяти тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Совершая переход морем, экипаж корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений по задачам, свойственным данному типу кораблей. В частности, моряки и экипаж вертолета Ка-27ПЛ отработают задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля, также с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, будут проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.

Справочно:

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Патрульные корабли данного проекта способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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