18.06.2020 (14:10)

Вторая репетиция воздушной части парада Победы прошла в небе Калининграда

В небе Калининграда в едином воздушном строю пролетели двадцать боевых самолетов и вертолетов – истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. В зависимости от типа воздушного судна высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час.

Экипажи самолетов и вертолетов для участия в репетиции воздушного парада взлетали с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

До 24 июня летчикам Балтийского флота осталось провести одну тренировку в небе над Калининградом – 19 июня.

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