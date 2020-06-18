18.06.2020 (12:49)

Участники военного парада в городе-герое Мурманске провели строевой смотр и репетицию

Военнослужащие Северного флота и силовых структур региона продолжают подготовку к военному параду в городе-герое Мурманске и городе Североморске. На плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона состоялся первый строевой смотр и сводная репетиция парадных расчётов. Проверку парадной формы одежды провели представители командования армейского корпуса Северного флота. После строевого смотра воины-североморцы и сотрудники МВД, МЧС и ФСБ, участвующие в параде, несколько раз прошли торжественным маршем перед трибунами, в том же порядке, как они будут маршировать по главной улице Мурманска – проспекту Ленина на генеральной репетиции и во время парада 24 июня.

Всего в военных парадах, посвящённых 75-й годовщине Великой Победы, 24 июня в городе-герое Мурманске и Североморске будут задействованы около полутора тысяч человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34. За ним пройдёт истребитель немецких танков – самоходная артиллерийская установка Су-100, восстановленная военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона. В настоящее время военные ремонтники занимаются подготовкой техники к параду: рихтовкой, техническим обслуживанием и покраской. Специальную подготовку проходит бронетехника, в том числе самые тяжёлые участники – арктические танки Т-80 БВМ. Чтобы не повреждать асфальтовое покрытие, на их гусеницы прикреплены специальные накладки. Подобным образом оборудованы и другие гусеничные машины.

В главном военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне, который пройдёт на Красной площади в Москве, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

Первые репетиции военных парадов в Мурманске и в Североморске состоятся 19 июня. Генеральная - пройдёт 22 июня.

Демонстрационный пролёт авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны сразу после окончания военного парада.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав парадных расчётов обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

24 июня - в день 75-й годовщины проведения Парада Победы на Красной площади в Москве - на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

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