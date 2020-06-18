18.06.2020 (12:03)

Ивановские десантники отразили нападение условных террористов на воинскую часть

С личным составом Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проведено занятие по отражению нападения на объекты инфраструктуры военных городков соединения.

В ходе динамических розыгрышей, личный состав противодиверсионных подразделений отработал практические действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на территорию воинских частей через контрольно-пропускные пункты.

Подобные учебные мероприятия, с применением средств имитации, проводятся регулярно, и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений в различных условиях обстановки.

Плановое занятие проводилось с изменением сценария внештатной ситуации, что позволило повысить обученность личного состава соединения и оперативность в принятии решений в нестандартных ситуациях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице