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18.06.2020 (12:03)

Ивановские десантники отразили нападение условных террористов на воинскую часть

С личным составом Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проведено занятие по отражению нападения на объекты инфраструктуры военных городков соединения.
В ходе динамических розыгрышей, личный состав противодиверсионных подразделений отработал практические действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на территорию воинских частей через контрольно-пропускные пункты.
Подобные учебные мероприятия, с применением средств имитации, проводятся регулярно, и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений в различных условиях обстановки.
Плановое занятие проводилось с изменением сценария внештатной ситуации, что позволило повысить обученность личного состава соединения и оперативность в принятии решений в нестандартных ситуациях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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