18.06.2020 (11:19)

Артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию Победного салюта в столице Урала

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) провели на полигоне под Екатеринбургом тренировку праздничного салюта в честь Дня Победы.

Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела, выполнив несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из более пятисот салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково — «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за характерный звук выстрела и высокую скорострельность.

В Екатеринбурге 24 июня состоится праздничный салют. Запускать фейерверки будут сразу с трех точек, чтобы все жители города смогли его увидеть в ночном небе, не выходя из дома. Запуск произойдет в микрорайонах Уралмаш, Академический и со стороны стадиона «Динамо».

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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