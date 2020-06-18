18.06.2020 (11:19)
Артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию Победного салюта в столице Урала
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) провели на полигоне под Екатеринбургом тренировку праздничного салюта в честь Дня Победы.
Расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела, выполнив несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.
Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из более пятисот салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково — «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за характерный звук выстрела и высокую скорострельность.
В Екатеринбурге 24 июня состоится праздничный салют. Запускать фейерверки будут сразу с трех точек, чтобы все жители города смогли его увидеть в ночном небе, не выходя из дома. Запуск произойдет в микрорайонах Уралмаш, Академический и со стороны стадиона «Динамо».
Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.