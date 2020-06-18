18.06.2020 (11:13)

Российские летчики в Таджикистане завершили подготовку вертолетов для пролета над 201-й военной базой

Российские летчики в Таджикистане завершили подготовку вертолетов для демонстрационного пролета над территорией 201-й военной базы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На аэродроме Гиссар инженерно-технический состав осмотрел авиационную технику и провел комплекс регламентных работ по проверке герметичности систем, механизмов и агрегатов летательных аппаратов. В дальнейшем пилотам предстоит отработать элементы простого пилотирования: взлет, вертикальное снижение, посадку, а также полеты в составе пар.

Как сообщалось ранее, 24 июня запланирован демонстрационный пролет вертолётов из состава авиационной группы военной базы над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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