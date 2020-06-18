18.06.2020 (11:01)

Новейший танк Т-72Б3М откроет парад военной техники в Белогорске Амурской области

На параде Победы в городе Белогорск Амурской области механизированную колонну возглавит новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

В текущем году количество техники, участвующей в параде, решено увеличить вдвое, до 45 единиц за счёт поступления новых образцов вооружения и привлечения техники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Впервые в параде будут задействованы «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ.

В репетиции парада приняли участие около 1400 военнослужащих, что является максимальным привлекаемым количеством войск в истории гарнизона.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники.

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