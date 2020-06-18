18.06.2020 (10:39)

Применение новинок в IT-системах Минобороны России обсудят в технополисе «ЭРА»

Сегодня в технополисе «ЭРА» пройдет II Всероссийская научно-техническая конференция на тему «Состояние и перспективы развития науки по направлению «АСУ и ИТ-системы». Это уже второе научное событие 2020 года, организованное ВИТ «ЭРА» в режиме видеоконференцсвязи.

Операторы научных рот поделятся опытом реализации технологии разработки электронных помощников на примере чат-бота. Кроме того, молодые специалисты представят проект развития мобильной связи в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Примечательно, что для общения между собой участники конференции воспользуются специальными мобильными приложениями, которые были разработаны в лабораториях технополиса. Эффективность программных продуктов и устойчивость связи подтвердилась на тестовой проверке при подключении удаленных абонентов по защищенным каналам связи, которая была успешно проведена накануне. Новые мобильные приложения позволяют находиться в любой точке мира и гарантированно участвовать в конференции.

Планируется, что в ходе мероприятия будет заслушано более 30 представителей органов военного управления, военных вузов и профильных организаций.

Мероприятие организовано Военным инновационным технополисом «ЭРА» и Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения инновационных проектов Минобороны России.

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