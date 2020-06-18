18.06.2020 (10:19)

Еще две военных врачебно-сестринских бригады Тихоокеанского флота направлены в помощь гражданским специалистам Камчатки в лечении больных коронавирусом

В соответствии с обращением руководства Камчатского края к командованию Восточного военного округа, принято решение направить дополнительно еще две врачебно-сестринских бригады Тихоокеанского флота в медицинские учреждения региона для оказания специализированной помощи гражданским врачам в лечении инфекционных больных.

В составе бригад специалисты, которые прошли подготовку при Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по методике лечения новой коронавирусной инфекции. Врачебные бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты.

В настоящее время для оказания помощи на Камчатке работают уже 5 военных врачебных бригад, в ближайшее время планируется прибытие еще одной медицинской группы из Владивостока.

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