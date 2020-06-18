18.06.2020 (10:11)

На площади Свободы во Владикавказе проведена первая ночная тренировка парадных расчетов ЮВО

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведена первая ночная тренировка парадных расчетов без привлечения механизированной колонны. Тренировка парада, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялась на площади Свободы во Владикавказе,

В мероприятии приняли участие более 1,1 тыс. человек. Руководил тренировкой командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков.

В парадном строю по главной площади Владикавказа прошли рота барабанщиков Северо-Кавказского суворовского училища, знаменные группы, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, парадный расчет от Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Музыкальное сопровождение тренировки обеспечил военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО численностью 47 человек.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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