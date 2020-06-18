18.06.2020 (10:03)

Салютные расчеты 58-й армии ЮВО проведут салют 24 июня в честь годовщины Победы

Сводные расчеты салютных дивизионов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных во Владикавказе, проведут праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские батареи произведут 30 залпов 24 июня в 22:00 по местному времени из восьми 76-мм орудий ЗИС-3 и салютной установки на базе КамАЗа. Разрыв фейерверочных зарядов будет происходить на высоте 250-300 метров с темпом в 15 сек.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютных соцветий («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

На данный момент салютные расчеты проводят тренировки, на которых отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих ЮВО.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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