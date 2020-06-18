18.06.2020 (09:56)

В Новочеркасском гарнизоне проведена контрольная тренировка парада Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня.

Тренировка проводилась в центре Новочеркасска под руководством командующего 8-й общевойсковой гвардейской армией генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. В ней участвовало более 1 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона.

В ходе тренировки была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

Вслед за пешими парадными коробками проследовала механизированная колонна, которую возглавил легендарный танк Т-34. Также были задействованы образцы современной и исторической техники, в том числе «Катюша» на базе автомобиля ЗиС.

Тренировка была завершена исполнением участниками парада песни композитора Г. Мовсесяна «Мы армия народа».

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