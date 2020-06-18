Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2020 (09:56)

В Новочеркасском гарнизоне проведена контрольная тренировка парада Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня.

Тренировка проводилась в центре Новочеркасска под руководством командующего 8-й общевойсковой гвардейской армией генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. В ней участвовало более 1 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона.

В ходе тренировки была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

Вслед за пешими парадными коробками проследовала механизированная колонна, которую возглавил легендарный танк Т-34. Также были задействованы образцы современной и исторической техники, в том числе «Катюша» на базе автомобиля ЗиС.

Тренировка была завершена исполнением участниками парада песни композитора Г. Мовсесяна «Мы армия народа».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО продезинфицировали Дворцовую площадь Санкт-Петербурга перед тренировкой парада
Над Санкт-Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы
Летные экипажи объединения ВВС и ПВО ЮВО, участвующие в параде Победы, приступили к тренировочным полетам

Метки:
Южный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false