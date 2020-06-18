18.06.2020 (09:48)
Летчики МиГ-29 ЮВО выполнили учебные полеты в небе Армении
В небе над Арменией учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 выполнили летчики российской авиационной военной базы Эребуни.
Пилоты отработали навыки взлета-посадки при высоких температурных показателях, учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования по поиску, перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника, применению по ним условных пусков ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей.
Полеты проводились с целью совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиационной базы Эребуни в дневное и ночное время суток для выполнения учебно-боевых задачи и несения боевого дежурства в единой системе противовоздушной обороны стран СНГ.
В учебно-тренировочных полетах с выполнением более 50 самолетовылетов приняли участие 20 летных экипажей ЮВО и было задействовано более 10 единиц многоцелевых истребителей МиГ-29.