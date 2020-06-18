Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2020 (09:48)

Летчики МиГ-29 ЮВО выполнили учебные полеты в небе Армении

В небе над Арменией учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 выполнили летчики российской авиационной военной базы Эребуни.

Пилоты отработали навыки взлета-посадки при высоких температурных показателях, учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования по поиску, перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника, применению по ним условных пусков ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей.

Полеты проводились с целью совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиационной базы Эребуни в дневное и ночное время суток для выполнения учебно-боевых задачи и несения боевого дежурства в единой системе противовоздушной обороны стран СНГ.

В учебно-тренировочных полетах с выполнением более 50 самолетовылетов приняли участие 20 летных экипажей ЮВО и было задействовано более 10 единиц многоцелевых истребителей МиГ-29.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
Летные экипажи объединения ВВС и ПВО ЮВО, участвующие в параде Победы, приступили к тренировочным полетам
Воздушные разведчики ЦВО обеспечили точность нанесения ударов артиллерии во время учений на Кузбассе
В госпитале Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному водолазу

Метки:
Самолеты , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false