18.06.2020 (09:48)

Летчики МиГ-29 ЮВО выполнили учебные полеты в небе Армении

В небе над Арменией учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 выполнили летчики российской авиационной военной базы Эребуни.

Пилоты отработали навыки взлета-посадки при высоких температурных показателях, учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования по поиску, перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника, применению по ним условных пусков ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей.

Полеты проводились с целью совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиационной базы Эребуни в дневное и ночное время суток для выполнения учебно-боевых задачи и несения боевого дежурства в единой системе противовоздушной обороны стран СНГ.

В учебно-тренировочных полетах с выполнением более 50 самолетовылетов приняли участие 20 летных экипажей ЮВО и было задействовано более 10 единиц многоцелевых истребителей МиГ-29.

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