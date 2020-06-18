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18.06.2020 (09:45)

Впервые в Волгограде в параде Победы будут задействованы автомобили «Волга»

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) модернизировали два автомобиля ГАЗ-31105 «Волга», которые впервые задействуют 24 июня в параде Победы.

Ранее командующий парадом и принимающий парад передвигались на автомобилях УАЗ-3151.

Автомобили прошли модернизацию на базе соединения ЮВО в Волгоградской области. Машины были полностью разобраны и в соответствии с требованиями парадного протокола переоборудованы под кабриолет: у них усилили кузов, срезали крышу, перекрасили, а также установили современные средства связи.

В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на парадах Победы.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям в Волгоградском гарнизоне проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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