18.06.2020 (09:45)
Впервые в Волгограде в параде Победы будут задействованы автомобили «Волга»
Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) модернизировали два автомобиля ГАЗ-31105 «Волга», которые впервые задействуют 24 июня в параде Победы.
Ранее командующий парадом и принимающий парад передвигались на автомобилях УАЗ-3151.
Автомобили прошли модернизацию на базе соединения ЮВО в Волгоградской области. Машины были полностью разобраны и в соответствии с требованиями парадного протокола переоборудованы под кабриолет: у них усилили кузов, срезали крышу, перекрасили, а также установили современные средства связи.
В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на парадах Победы.
Справочно:
При подготовке к торжественным мероприятиям в Волгоградском гарнизоне проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок.
Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.