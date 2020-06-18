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18.06.2020 (09:42)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии проходят курс интенсивной одиночной подготовки

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие по призыву российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки, который продлится в течение двух месяцев.

Одиночная подготовка включает в себя изучение на учебном поле теоретических основ тактики и боевых действий, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ. В ходе обучения военнослужащие выполняют нормативы по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, преодолевают минно-взрывные заграждения, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.

От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению в условиях субтропиков на горной и равнинной местности.

В течение двух месяцев на общевойсковых полигонах ЮВО в Абхазии и Краснодарском крае будет проведено около 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки контрольными занятиями, в ходе которых военнослужащие ЮВО, успешно сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию «специалист 3 класса».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка
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