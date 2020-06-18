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18.06.2020 (09:39)

Военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО в Абхазии приступили к боевой учебе в составе отделений на полигоне Цабал

На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к боевому слаживанию в составе отделений.

Они отрабатывают тактику действий общевойскового боя в маневренной обороне, при наступлении и на марше в тесном взаимодействии с разнородными подразделениями обеспечения – инженерными, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, мотострелки поражают из боевых машин БТР-82АМ, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. При этом командиры отделений совершенствуют навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин – приемы вождения в составе экипажа по горным серпантинам и пересеченной местности, в условиях ограниченной видимости учатся преодолевать горные реки, овраги, каменистые завалы и вязкий грунт.

Этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей боевых машин организован в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, учитывая практику внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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