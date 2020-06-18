18.06.2020 (08:30)

Экипажи кораблей Черноморского флота провели учение по борьбе с беспилотниками условного противника

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведена плановая тренировка дежурных расчётов экипажей кораблей по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника.

За воздушного противника действовали подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава флота и Южного военного округа, базирующиеся на Крымском полуострове.

Целью тренировки стала проверка корабельных постов ПВО на предмет своевременного обнаружения и уничтожения малоразмерных воздушных целей.

В ходе тренировки все дежурные расчёты и смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения.

Расчёты корабельных дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и условному отражению налёта «вражеских» беспилотных летательных аппаратов.

Мероприятие было проведено в рамках плановой боевой подготовки сил флота.

Подобные учения регулярно проводятся экипажами кораблей Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

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