18.06.2020 (09:36)

24 июня ночное небо Ставрополя озарит фейерверк в честь 75-летия Победы

24 июня в честь Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) разукрасят фейерверками ночное небо Ставрополя по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме.

Из салютной установки «Созвездие» будет выпущено свыше 200 фейерверочных изделий, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея гаубиц Д-30 произведя 30 залпов.

Салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра – от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым она оснащена, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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