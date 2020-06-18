18.06.2020 (08:00)

Во Владивостоке прошла вторая ночная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке на улице Светланской под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского проведена вторая ночная тренировка парадных расчетов соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона, которые будут принимать участие в параде Победы 24 июня.

Перед началом тренировки военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота провели дезинфекцию улицы Светланской. Профилактические мероприятия выполнили 4 расчёта РХБЗ с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.

В тренировке приняли участие около 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, которые в течении двух часов отрабатывали слаживание в составе парадных подразделений, непосредственно в центре столицы Приморья.

Также по центральной городской улице прошла механизированная колона из 57 единиц техники.

Для обеспечения безопасности проведения тренировки привлекалось порядка 40 военнослужащих регионального подразделения военной полиции и более 200 моряков Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Генеральная репетиция парада пройдет во Владивостоке ночью 20 июня.

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