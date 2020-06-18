18.06.2020 (07:30)

На площади Победы Южно-Сахалинска прошла завершающая ночная тренировка военного парада

На главной площади города Южно-Сахалинска состоялась крайняя ночная тренировка Военного Парада механизированной колонны и парадных расчетов.

На тренировку было привлечено более 900 человек и задействовано 32 единицы боевой техники. Пешая колонна состояла из 17 парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, а также воспитанников кадетского корпуса, юнармейцев и представителей других силовых ведомств.

В механизированной колонне была представлена легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.

Военнослужащим осталось провести генеральную репетицию военного парада, которая состоится 20 июня в 10 часов утра.

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