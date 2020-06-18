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18.06.2020 (07:00)

Медицинский персонал военного мобильного госпиталя в Чите поздравили с наступающим Днем медицинского работника

С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края.

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края, бывший главный хирург Комитета здравоохранения Читинской области, Саклаков Алексей посетил и поздравил военных медиков мобильного госпиталя в Чите с наступающим Днем медицинского работника.

«В непростых условиях военные медики выполняют свои задачи. Помогают жителям Забайкальского края победить пандемию коронавирусной инфекции. Хотел бы отдельно сказать слова поздравлений в связи с наступающим днем медицинского работника всем медицинским работникам России и в частности пожелать здоровья медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией» - сказал депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Саклаков Алексей.

Многопрофильный мобильный госпиталь в Чите продолжает работу по противодействию коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний момент в госпитале 30 пациентов, 7 из них готовятся к выписке. За прошедшую ночь поступлений не было, все мероприятия в госпитале проводятся в штатном режиме» - пояснил начальник мобильного многопрофильного госпиталя подполковник м/с Нам Виталий.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина , COVID-19
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