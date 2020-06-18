18.06.2020 (06:15)

В главном военном параде ВВО в Хабаровске примут участие свыше 3,5 тысяч человек

В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 24 июня в Хабаровске, примут участие более 3600 человек, в том числе от Восточного военного округа более 3000 военнослужащих.

В текущем году впервые в парадном строю по главной площади краевой столицы пройдут военнослужащие от мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие-женщины от армии ВВС и ПВО.

В сравнении с прошлым годом количество личного состава увеличено более чем на 1600 тысяч человек.

Впервые в составе механизированной колонны на площади Ленина тренируются экипажи самоходных артиллерийских установок «Малка», «Гиацинт», «Акация», «Гвоздика», самоходных минометов «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган».

Кроме того, в военном параде задействованы декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны. Всего в сравнении с прошлым годом механизированная колонна расширена до 164 единиц автомобильной и гусеничной техники, в минувшем параде было задействовано 107 единиц ВВТС.

В составе исторической колонны военной техники тренируются экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 «Катюша». Стоит отметить, что в военном параде 2019 года танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 не участвовали.

В авиачасти парада войск Хабаровского гарнизона количество летательных аппаратов увеличено до 30, в частности это вертолеты Ми-26, Ка-52, Ми-8амтш, фронтовые бомбардировщики Су-24м2, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35с, высотные перехватчики Миг-31БМ, самолеты ВТА - Ан-12, Ан-26, Ту-134 УБЛ. В минувшем году в авиачасти парада Победы было задействовано – 17 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО военного округа.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.

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