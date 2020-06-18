18.06.2020 (07:00)

Военнослужащие ЗВО отработали в Подмосковье преодоление «Тропы разведчика»

В Подмосковье разведывательные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли испытание физической формы и профессиональных навыков на специализированной полосе препятствий «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий, как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую форму военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

Всего в тренировке разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО приняло участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.

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