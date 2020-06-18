18.06.2020 (06:30)

Военнослужащие ЗВО приняли участие в первой тренировке военного парада в Смоленске

В Смоленске состоялась первая совместная тренировка войск Западного военного округа для участия в военном параде Победы.

Военный парад войск и сил Западного военного округа пройдет на площади Ленина 24 июня в 10 утра. До проведения торжеств войска гарнизона пройдут торжественным маршем по центральной площади города 3 раза – 17, 18 июня с 16 до 18 часов, а также на генеральной репетиции 20 июня в 10 утра.

В составе пеших парадных расчетов пройдут около тысячи военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа, представители силовых структур и ведомств, а также курсанты и слушатели академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени маршала советского союза А.М. Василевского.

На военном параде впервые в составе механизированной колонны пройдут комплексы противовоздушной обороны на гусеничном ходу «Тор» и «Бук», оборудованные асфальтоходными башмаками. В едином строю пройдут реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г», станции связи Р-149 на базе бронетранспортера БТР-80, новейшие бронетранспортеры БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы ЗРК «Оса», и ПЗРК «Игла», 152-мм гаубицы «Мста-Б» на артиллерийских тягачах «Урал», а также комплексы разведки «Аистенок». Также в военном параде примут участие специальные автомобили УАЗ «Патриот» военной полиции и военной автоинспекции, а также историческая техника - Зис-3 и Зу-2-23

Всего к участию в военном параде привлечено свыше тысячи военнослужащих войск гарнизона Западного военного округа и 32 единиц вооружений, военной и специальной техники.

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