18.06.2020 (05:20)

На центральной площади города Улан-Удэ состоялась репетиция Военного Парада Победы с привлечением парадных расчетов и механизированной колонны

В столице Бурятии - городе Улан-Удэ, на Площади Советов, состоялась совместная тренировка парадных расчетов гарнизона и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа, в преддверии военного парада, посвященного 75-летию Великой Победы, который пройдет 24 июня текущего года.

Более 1 тысячи военнослужащих общевойскового объединения, под звуки марша сводного духового оркестра ВВО отработали строевые приемы, слаженные действия в составе парадных подразделений.

В составе механизированной колонны по Площади Советов проехали экипажи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», бронеавтомобилей «Тигр», гаубиц «Мста-Б», бронетранспортеров БТР-80, а также пусковых установок ОТРК «Искандер-М». Возглавлял механизированную колонну военной техники легендарный танк Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения.

Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты. Перед началом тренировки военная техника была подвержена обработке дезинфицирующим раствором, а личный состав прошел медицинский осмотр с проведением бесконтактной термометрией.

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Площади Советов города Улан-Удэ 20 июня.

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