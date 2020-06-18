18.06.2020 (05:00)

Противолодочные самолёты Ту-142МЗ и Ил-38 ТОФ обеспечили проведение тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке и в Приморье

В соответствии с планом боевой подготовки два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ и два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота задействованы в тренировках дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) на Камчатке и в Приморском крае.

Задачами противолодочников, которые действовали в интересах наземных районов ПВО, был скрытный подход к воздушному пространству Российской Федерации и проникновение в него. В ходе учения маршрут полёта самолётов ТОФ проходил над акваториями Тихого океана, Японского и Охотского морей. Время нахождения противолодочных самолётов в воздухе составляло от 4 до 7 часов.

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