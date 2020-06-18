18.06.2020 (06:00)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО оказали помощь подшефным ветеранам Великой Отечественной войны

В Московской области военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Военнослужащие совместно с медицинскими работниками навестили 94-летнего Иванова Алексея Григорьевича, 91-летнего Белкина Александра Алексеевича, 94-летнею Сурину Софью Васильевну, 94-летнего Николаева Николая Александровича и других подшефных ветеранов войны.

У каждого ветерана проверили состояние здоровья и при необходимости сотрудники медицинской службы оказали необходимую помощь лекарствами. Всем ветеранам были вручены продуктовые наборы с крупами, молочными продуктами, фруктами и сладостями.

Все участники акции помощи предварительно сдали тест на COVID-19 и получили отрицательный результат.

Всего в акции приняло участие порядка 70 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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