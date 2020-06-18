18.06.2020 (03:45)

С разведчиками ВВО в Бурятии стартовали занятия по воздушно-десантной подготовке

С военнослужащими разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа проходят занятия по воздушно-десантной подготовке.

На воздушно-десантном комплексе разведчики отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов.

Прыжки будут выполняться с парашютами серий Д-5 и Д-6 из вертолета Ми-8АМТШ с высоты от 600 до 2 тыс. м.

Военнослужащие отработают технику прыжков с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 секунд, в том числе с дополнительным грузом до 30 кг, уложенным в специальном контейнере ГК-30, выполнением стрельбы из штатного оружия в воздухе и приземлением на ограниченные площадки.

Также после десантирования с военнослужащими будут проведены занятия по тактико-специальной подготовке на незнакомой местности с применением современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», а также по ориентированию на местности с использованием новейших навигаторов системы ГЛОНАСС.

К воздушно-десантной подготовке привлечено около 500 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО.

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