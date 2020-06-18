18.06.2020 (03:30)

Салют в честь Парада Победы пройдет в 8 городах Дальнего Востока

Праздничный артиллерийский салют в честь проведения Парада Победы пройдет в 8 городах Дальнего Востока.

В ознаменование 75-й годовщины Парада Победы в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа будут проведены праздничные салюты в городах Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.

В завершении праздничных мероприятий 24 июня в 22.00 будут задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок.

Всего при подготовке и проведении праздничных салютов будет участвовать более 300 военнослужащих, порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники и израсходовано около 3000 боеприпасов, из которых более 600-салютных (фейерверк).

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение проникновения и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.

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