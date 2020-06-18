Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2020 (03:00)

Танковое соединение ВВО в Бурятии поднято по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности

Сегодня проведена плановая проверка боевой готовности танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы.

Особое внимание в ходе мероприятий уделено развертыванию командных пунктов и организации взаимодействия между подразделениями при выполнении поставленных задач.

Комиссией штаба армии будут оценены уровень подготовленности командного состава соединения по управлению подразделениями при приведении в высшие степени боевой готовности, в условиях быстроменяющейся учебно-боевой обстановки, уровень подготовки и слаженности экипажей и расчётов при выполнении практических действий, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

Помимо этого проверят готовность подразделений к оперативной погрузке боевой техники, боеприпасов на железнодорожные платформы для условного убытия на полигоны и участия в тактических учениях с боевой стрельбой.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Танковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false