18.06.2020 (04:30)

Военные железнодорожники ЗВО в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные железнодорожники ЗВО в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола

Специалисты железнодорожных войск ЗВО завершают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, выполнены работы по вывозу скального грунта в объеме 27 тыс. кубических метров, выполнены планировка и уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 4 километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 3,3 тыс. кубических метров щебеночного балласта и выполнили разработку выемки из скального грунта в объеме 43 тыс. кубических метров.

После очередного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжили производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения проводятся в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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