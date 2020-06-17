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17.06.2020 (22:00)

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО поздравили фронтовика со 100-летним юбилеем

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в Валуйках поздравили участника Великой Отечественной Войны Павла Михайловича Лемзякова со 100-летним юбилеем.

Военную службу Павел Михайлович начал в 1940 году, в Торжке Калининской области, ныне называющейся Тверской. До войны работал в уразовской автоколонне, был определён на должность водителя «трёхтонки» или ЗИС-5. Боевой путь ветерана начался в аэродромно-технической роте в Торжке, прошёл Калининский, Брянский, 2-й Белорусский фронта и Западный фронт, завершив боевой путь в Чехии, где помогал своему авиационному полку в борьбе с оставшимися гитлеровцами и власовцами.

Павел Михайлович Лемзяков награжден орденом «За боевые заслуги», но больше всего гордится спасением самолёта, севшего на нейтральной полосе, и доставкой 27 лётчиков по весенней распутице с линии фронта до прибывших самолётов, направленных на фронт.

В поздравлении ветерана со 100-летием участвовали офицеры Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО, в том числе и командир дивизии полковник Алексей Авдеев, а также глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Юбилеи
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