17.06.2020 (23:00)

На Красной площади прошла первая ночная тренировка к военному параду

В 22.00 по московскому времени на Красной площади столицы военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны приступили к проведению тренировки военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

К военному параду на Красной площади подготовлена пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчётов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетского корпуса и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

Также в тренировке на Красной площади приняли участие парадные расчёты военнослужащих иностранных государств.

Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие 6 роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

На юбилейном параде будет представлена историческая составляющая. В пешей части парада будет представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов ВОВ, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода Великой Отечественной войны, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, парадный расчет в форме участников военного парада 1945 года.

Парадные расчеты исторической части пронесут в руках образцы стрелкового оружия времен войны самозарядные карабины Симонова (СКС) и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС). Завершат прохождение исторической части парада донские и кубанские казаки.

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

Среди них: танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования «Листва».

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к covid-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.

Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится уже на следующий день ( 18 июня ) также в 22.00, генеральная репетиция – 20 июня .

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