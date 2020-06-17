17.06.2020 (20:30)

Дань памяти авиаторам Великой Отечественной войны

Региональное отделение ДОСААФ Башкортостана в парке Победы г. Уфы организовало торжественное возложение венков к могиле летчика-штурмовика, участника Великой Отечественной войны, полковника, дважды Героя Советского Союза, Мусы Гареева.

На церемонии присутствовали представители республиканского военного комиссариата, управления Росгвардии, уфимской администрации, ветеранских и общественных организаций.

«Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти нашим выдающимся летчикам, среди которых достойное место занимает наш земляк Муса Гайсинович Гареев. Будучи простым мальчишкой из крестьянской семьи, он смог воплотить в жизнь свою мечту о небе и стал летчиком-асом! Пройдя нелегкий путь становления пилота, он достиг профессиональных высот, дважды отмечен высшим знаком отличия – званием Героя Советского Союза. Муса Гайсинович 12 лет возглавлял республиканскую оборонную организацию. Мы благодарны ему за огромный вклад в развитие ДОСААФ Башкортостана, храним и передаем память о нем подрастающему поколению», – сказал председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов.

На митинге также выступили начальник отдела республиканского военкомата майор Альберт Гильманов, ветеран ВВС, полковник Владислав Фархиев и председатель общественной организации «Ветераны авиации Башкортостана» Рустем Мустафин.

После возложения венков и цветов к подножию памятника в небе над могилой легендарного летчика пилоты аэродромного комплекса «Первушино» выполнили фигуры пилотажа в память о летчиках-героях.

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