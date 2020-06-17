17.06.2020 (18:36)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию на территории Мамаева Кургана в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

Специалисты войск РХБ защиты выполнили обработку специальным раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. м дорог и территории, фасадов зданий. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» с применением двух авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты, общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих, сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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