17.06.2020 (18:36)
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане
Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию на территории Мамаева Кургана в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.
Специалисты войск РХБ защиты выполнили обработку специальным раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. м дорог и территории, фасадов зданий. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» с применением двух авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.
При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.
Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты, общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих, сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов.
Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.
Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.