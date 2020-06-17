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17.06.2020 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют навыки ведения боя в ночных условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели практические занятия по огневой подготовке в ночных условиях.

Перед тем как выйти на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы ночью.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, также личный состав отработал вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций. Особое внимание на занятии уделили умению быстро ориентироваться на поле боя ночью.

Ночные занятия по огневой подготовке носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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