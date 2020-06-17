17.06.2020 (17:48)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО продезинфицировали Дворцовую площадь Санкт-Петербурга перед тренировкой парада
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели дезинфекцию Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга перед первой тренировкой военного парада.
Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали специальным дезинфицирующим раствором места построения парадных расчетов, площадку размещения техники, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию к трибунам. Общая площадь обработки превысила 40 тыс. кв м.
Кроме того, специалистами была проведена предварительная спецобработка автомобильного транспорта, доставившего участников парада к месту проведения репетиции.
Проведение специальной обработки позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, а также снизить риск распространения вирусных инфекций для участников торжественных мероприятий.