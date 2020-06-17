17.06.2020 (17:32)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ.

В ходе занятия военнослужащие выполняли нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, преодолевали заражённые участки местности в составе взводов, а также обучались специальной обработке обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

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