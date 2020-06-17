Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (17:32)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ.

В ходе занятия военнослужащие выполняли нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, преодолевали заражённые участки местности в составе взводов, а также обучались специальной обработке обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Балтийского флота досрочно проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ
В армейский корпус Балтийского флота прибыло более 60 офицеров – выпускников военных вузов 2020 года
Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО приступили к полевому выходу в Брянской области
В Санкт-Петербурге нанесена временная дорожная разметка для ориентации экипажей механизированной колонны военного парада

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false