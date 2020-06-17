17.06.2020 (17:21)

Над Санкт-Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция пролета авиации к параду Победы, который состоится 24 июня.

В сводной тренировке приняли участие экипажи Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Экипажи 30 самолетов и вертолетов осуществили пролёт над Дворцовой площадью, отработав свой маршрут в ходе парада, а также соблюдение высоты, скорости и расстояния между воздушными судами.

Для участия в тренировке привлекались авиационные подразделения, размещённые на четырех аэродромах в Петербурге, Карелия и Тверской области.

В пролёте авиации на военном параде в Санкт-Петербурге примут участие транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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