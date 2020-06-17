17.06.2020 (17:08)

Летные экипажи объединения ВВС и ПВО ЮВО, участвующие в параде Победы, приступили к тренировочным полетам

Около 130 современных самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), задействованные 24 июня на парадах Победы в десяти городах на территории военного округа, приступили к тренировочным полетам.

В ходе тренировочных полетов экипажи боевых самолетов и вертолетов армейской авиации отрабатывают элементы групповой слётанности в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты авиации выполняются на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 м между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации выполняют полет на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/ч, военно-транспортная – на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/ч.

Экипажи составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Строи авиации завершат парады в городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Владикавказе пролетом военно-транспортной авиации ЮВО – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота – Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н и армейской авиации ЮВО – Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

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