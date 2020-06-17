17.06.2020 (17:03)
Летчики армейской авиации ЦВО выполнили первые боевые стрельбы на полигоне в Курганской области
Экипажи вертолетов Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа выполнили первые в летнем периоде обучения боевые стрельбы на полигоне в Курганской области, в ходе которых было поражено около 20 наземных целей.
Для выполнения программы боевых стрельб экипажи молодых летчиков военно-транспортных вертолетов Ми-8 вылетели в район предполагаемого сосредоточения сил условного противника, отработали вопросы аэронавигации и проведения воздушной разведки. После визуального обнаружения целей летчики открыли огонь из штатного пушечного вооружения и выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8, находясь на высоте около 50 метров.
Главной особенностью стрельб являлось выполнение пусков неуправляемых ракет С-8, при совершении которых необходимо рассчитать скорость движения, высоту и правильный угол пуска ракет.
В ходе стрельб шесть экипажей вертолетов Ми-8 совершили 13 вылетов на применение неуправляемых авиационных ракет С-8 и поразили более 20 наземных целей.