17.06.2020 (17:01)

Воздушные разведчики ЦВО обеспечили точность нанесения ударов артиллерии во время учений на Кузбассе

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, при помощи БЛА «Орлан-10» обеспечили точное нанесение артиллерийских ударов по целям во время учений на полигоне в Кузбассе.

В ходе учений расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» выполнили корректировку огня артиллерии, поиск командных пунктов и узлов связи, провели доразведку района дислокации резервов условного противника в дневное и ночное время.

Особое внимание расчетов было уделено выполнению одного из сложнейших элементов – посадки беспилотников в заданном районе на точность.

Во время учений было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятиях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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