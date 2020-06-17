Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (17:01)

Воздушные разведчики ЦВО обеспечили точность нанесения ударов артиллерии во время учений на Кузбассе

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, при помощи БЛА «Орлан-10» обеспечили точное нанесение артиллерийских ударов по целям во время учений на полигоне в Кузбассе.

В ходе учений расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» выполнили корректировку огня артиллерии, поиск командных пунктов и узлов связи, провели доразведку района дислокации резервов условного противника в дневное и ночное время.

Особое внимание расчетов было уделено выполнению одного из сложнейших элементов – посадки беспилотников в заданном районе на точность.

Во время учений было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятиях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В госпитале Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному водолазу
Штурмовая авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов над городами Юга России
Экипажи фронтовой авиации ЮВО начали тренировки к параду Победы в Волгограде
Авиационная группа ЮВО проведет воздушную часть парада Победы во Владикавказе

Метки:
Артиллерия , Авиация , Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false