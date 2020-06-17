17.06.2020 (16:59)

Новосибирский спецназ во время парада Победы впервые пройдет с новейшими АК-12

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, во время парада Победы впервые пройдут в парадном строю с новейшими автоматами Калашникова АК-12.

АК-12 поступили на вооружение в соединение специального назначения в конце марта 2020 года. Этот автомат абсолютно нового уровня и по сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения, а также эргономичностью. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета. Военнослужащие соединения уже оценили возможности нового автомата в ходе полевых занятий.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы в Новосибирске состоится 24 июня в 10.00 по местному времени. В нем примут участие более 2 000 человек.

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