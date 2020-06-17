17.06.2020 (16:55)

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ развернут для российских военных в Таджикистане

Три участка для голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации развернут для российских военнослужащих и членов их семей на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

Два участка будут расположены в военных городках Душанбе и один в Бохтаре, каждый из них будет оснащен постом медицинского контроля. Перед голосованием все помещения будут продезинфицированы специалистами радиационной, химической и биологической защиты соединения. В целях исключения массового скопления людей на участках, голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля включительно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических мер.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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