17.06.2020 (16:53)

Военные на Урале поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные на Урале поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения

Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Чистякова, проживающего в уральской столице.

Военные железнодорожники совместно с ансамблем песни и пляски ЦВО подготовили для фронтовика концертную программу, состоящую из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома ветерана прозвучали известные песни военных лет в исполнении артистов ЦВО.

В завершение мероприятия военнослужащие ЦВО передали фронтовику поздравительный адрес, горячо поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Затем военнослужащие пригласили ветерана за стол попить чай прямо во дворе его дома и рассказать о своей молодости, военной службе после войны и проводимой им общественной работе.

Александр Николаевич Чистяков войну встретил в составе трудовых бригад, участвовавших в оборудовании укреплений оборонявшегося Ленинграда. В 1944 году окончил пулеметное училище в городе Вельск. Победу встретил в Ленинграде. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После войны служил на Тихоокеанском флоте, а затем в железнодорожных войсках в Пермском крае и Свердловской области. Активно занимается военно-патриотической работой с молодежью.

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