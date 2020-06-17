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17.06.2020 (17:01)

Женский взвод почётного караула завершает подготовку к параду Победы в Екатеринбурге

Сводный женский взвод роты почетного караула Центрального военного округа завершает подготовку к военному параду в Екатеринбурге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На заключительном этапе подготовки девушки отрабатывают слаженность действий в составе подразделения, равнение в шеренгах и однообразный поворот головы, а также выполнение строевых элементов в движении со знаменем и шашками.

Женский взвод в составе роты почетного караула 24 июня впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге. В этом году рота почётного караула будет состоять из четырех взводов. Первый взвод - мотострелки, второй - летчики, третий - моряки, и четвертый – военнослужащие-женщины в особой парадной форме одежды, которая сшита по индивидуальным меркам и отличается от парадной формы одежды военнослужащих-женщин.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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