17.06.2020 (16:27)

Военнослужащие Балтийского флота досрочно проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ

Около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Балтийского флота, несущих службу на боевых кораблях и судах флота, приняли участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Досрочное голосование проводится с целью дать возможность реализовать своё конституционное право военнослужащим, которые не могут присутствовать в день референдума на своём участке голосования по причине несения службы.

Остальные военнослужащие, члены семей военнослужащих и гражданский персонал Балтийского флота проголосуют уже непосредственно в день референдума – 1 июля на закреплённых за ними участках голосования по месту регистрации.

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