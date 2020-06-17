17.06.2020 (16:27)
Военнослужащие Балтийского флота досрочно проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ
Около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Балтийского флота, несущих службу на боевых кораблях и судах флота, приняли участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Досрочное голосование проводится с целью дать возможность реализовать своё конституционное право военнослужащим, которые не могут присутствовать в день референдума на своём участке голосования по причине несения службы.
Остальные военнослужащие, члены семей военнослужащих и гражданский персонал Балтийского флота проголосуют уже непосредственно в день референдума – 1 июля на закреплённых за ними участках голосования по месту регистрации.
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