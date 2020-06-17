Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (16:27)

Военнослужащие Балтийского флота досрочно проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ

Около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Балтийского флота, несущих службу на боевых кораблях и судах флота, приняли участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Досрочное голосование проводится с целью дать возможность реализовать своё конституционное право военнослужащим, которые не могут присутствовать в день референдума на своём участке голосования по причине несения службы.

Остальные военнослужащие, члены семей военнослужащих и гражданский персонал Балтийского флота проголосуют уже непосредственно в день референдума – 1 июля на закреплённых за ними участках голосования по месту регистрации.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
В армейский корпус Балтийского флота прибыло более 60 офицеров – выпускников военных вузов 2020 года
Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО приступили к полевому выходу в Брянской области
В Санкт-Петербурге нанесена временная дорожная разметка для ориентации экипажей механизированной колонны военного парада
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению боевых машин

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false