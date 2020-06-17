Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (14:01)

В армейский корпус Балтийского флота прибыло более 60 офицеров – выпускников военных вузов 2020 года

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, встречали и размещали молодых офицеров и членов их семей.

Командованием оказана помощь молодым офицерам в доставке личного имущества к местам прохождения военной службы. Для детей семейных офицеров в дошкольных и школьных учреждениях зарезервированы места.

Сейчас прибывшие офицеры, получившие распределение в объединение на первичные воинские должности, знакомятся со спецификой прохождения службы в своих воинских коллективах, и готовятся сдавать зачеты на допуск к самостоятельному управлению своими подразделениями, вверенным вооружением и военной техникой.

Уже в следующем месяце с молодыми офицерами запланировано проведение организационных сборов для адаптации в воинских коллективах, скорейшего становления в должности.

9 мая 2020 года в высших военно-учебных заведениях Минобороны России состоялись выпуски, где вчерашние курсанты получили первое офицерское звание. Более 60 офицеров по распределению были направлены на свое первое место службы – в армейский корпус Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО приступили к полевому выходу в Брянской области
В Санкт-Петербурге нанесена временная дорожная разметка для ориентации экипажей механизированной колонны военного парада
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению боевых машин
В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО провели тренировочные запуски беспилотных летательных аппаратов

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false