17.06.2020 (11:05)
Расчеты гаубиц Д-30 прибыли из Адыгеи в Ставрополь для организации салюта 24 июня в честь Победы в Великой Отечественной войне
Расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прибыли из Адыгеи в Ставрополь для проведения тренировок и праздничного салюта 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие перед убытием в Ставрополь провели две недели на изоляции в расположении части, сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Все результаты оказались отрицательными.
По прибытии в Ставрополь расчеты на территории соединения связи отработают порядок действий при выполнении выстрелов из гаубиц Д-30. На тренировке будет израсходовано более 40 холостых боеприпасов.
Праздничный салют в Ставрополе будет произведен вечером 24 июня, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте около 300 м над городом.
Всего для организации салюта задействовано около 70 военнослужащих ЮВО.
Справочно:
При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.
Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.
Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.