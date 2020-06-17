17.06.2020 (11:05)

Расчеты гаубиц Д-30 прибыли из Адыгеи в Ставрополь для организации салюта 24 июня в честь Победы в Великой Отечественной войне

Расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прибыли из Адыгеи в Ставрополь для проведения тренировок и праздничного салюта 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие перед убытием в Ставрополь провели две недели на изоляции в расположении части, сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Все результаты оказались отрицательными.

По прибытии в Ставрополь расчеты на территории соединения связи отработают порядок действий при выполнении выстрелов из гаубиц Д-30. На тренировке будет израсходовано более 40 холостых боеприпасов.

Праздничный салют в Ставрополе будет произведен вечером 24 июня, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте около 300 м над городом.

Всего для организации салюта задействовано около 70 военнослужащих ЮВО.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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